Baikowski : chiffre d'affaires consolidé de 28,1 ME au S1

(Boursier.com) — Baikowski , spécialiste mondial de la confection de poudres et formulations d'alumine ultra pures, d'oxydes et composites fins, présente au premier semestre 2022, un chiffre d'affaires consolide? de 28,1 ME, en hausse de +29,2% par rapport au premier semestre 2021 (+ 26,8% à tcpc).

En dépit d'une conjoncture incertaine et volatile, ce premier semestre est marqué par la poursuite de la tendance haussière du marché de l'électronique et par un maintien à un bon niveau du marché des phares LED haute puissance destinés au secteur automobile. Le succès de l'intégration de Mathym se confirme, avec une reprise dynamique des ventes sur le marché dentaire depuis le début de l'année.

A contrario, le marché de l'éclairage traditionnel, en décroissance depuis plusieurs années, présente un recul marqué depuis le début du semestre, la hausse des coûts de l'énergie rendant ces produits, aux yeux du client final, de moins en moins attractifs.

Les conséquences de la crise russo-ukrainienne, qui semble s'inscrire dans un temps long, et les politiques des banques centrales pour contenir l'inflation mondiale dégradent les perspectives économiques sur le second semestre, sans remettre en cause la tendance de fond porteuse de nos principaux marchés. Ainsi, Baikowski confirme sa trajectoire de croissance dynamique et anticipe sereinement l'exercice 2022.

Prochain rendez-vous : 28 septembre 2022 avec les Résultats semestriels 2022.