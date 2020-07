Baikowski : CA semestriel en recul de 9,1%

(Boursier.com) — Baikowski enregistre sur le premier semestre 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 16,3 ME en baisse de 9,1% par rapport au premier semestre 2019 et de 9,7% à TCPC (pour mémoire, la nature de l'activité s'inscrivant dans des cycles longs, les données semestrielles du groupe sont peu représentatives). Dans un environnement économique en berne, perturbé par la crise sanitaire mondiale, le groupe qui réalise plus de 90% de son activité à l'international est resté particulièrement mobilisé pour servir tous ses clients selon l'évolution géographique de la pandémie de Covid-19, avec un outil de production demeuré opérationnel et des équipes engagées pour assurer une continuité de service. Si les cycles de ses grands marchés restent favorables, l'activité à date a été marquée par le ralentissement général des échanges qui impacte depuis 5 mois sa trajectoire de croissance, bien que modulée selon les secteurs.

Ainsi, les ventes sur les marchés de l'électronique et des applications très techniques (céramiques, produits de polissage...) connaissent un ralentissement peu significatif, tandis que l'automobile, l'aéronautique, l'éclairage traditionnel et l'horlogerie enregistrent des replis plus marqués.

Alors que l'évaluation moyen terme de la crise sur chaque continent reste difficile à cerner, notamment en Europe et aux USA, le groupe qui a retrouvé l'intégralité de ses ressources industrielles et commerciales depuis mi-juin, enregistre de premiers signaux positifs en Asie, tirés par l'électronique et la prise de nouveaux marchés de haute technologie.

Fort de ses bases solides et bien que l'évolution de ces tendances soit encore incertaine, le groupe Baikowski "reste confiant sur sa capacité à traverser sans férir cette période complexe, et retrouver la voie d'une croissance long terme dynamique".