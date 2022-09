Baikowski affiche des marges sous pression

(Boursier.com) — Baikowski a affiché un chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 de 28,1 millions d'euros, en hausse de +26,8% à taux de change et périmètre constants. Le semestre a été tiré par la poursuite de la tendance haussière du marché de l'électronique et par un maintien à un bon niveau du marché des phares LED haute puissance destinés au secteur automobile. L'éclairage traditionnel, en décroissance depuis plusieurs années, a présenté un recul plus marqué depuis le début du semestre, le marché subissant "une transition technologique accélérée par la hausse des coûts de l'énergie". Le groupe a enregistré un résultat opérationnel de 5,5 millions d'euros, à 19,5% du chiffre d'affaires. Ce résultat opérationnel comprend une quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence pour 0,9 ME, résultat en croissance depuis plusieurs années, porté essentiellement par la filiale japonaise. Le résultat net consolidé part du groupe s'élève à 3,9 millions d'euros. L'Ebitda atteint 7,2 ME soit 25,7% de marge, contre 30,7% un an plus tôt.

Au 30 juin 2022, les capitaux propres pdg s'élèvent à 41,6 millions d'euros. La variation des capitaux propres durant le 1er semestre 2022 représente une hausse de +0,8 million d'euros qui est principalement due au résultat net, diminué des dividendes.

Baikowski indique enfin qu'il poursuit sa gestion prudente dans cet environnement incertain, source d'une pression accrue sur les marges au prochain semestre, tout en restant confiant dans sa feuille de route à long terme.