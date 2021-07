Baikowski à la pointe des certifications ISO

Baikowski à la pointe des certifications ISO









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Baikowski annonce le renouvellement des certifications ISO 9001 et 14001 et l'obtention de la nouvelle norme ISO 45001 qui vient en remplacement de l'OHSAS 18001. L'intégration des systèmes de management QSE dans un Système de Management Intégré (SMI), permettent au Groupe d'optimiser de façon cohérente et équilibrée la démarche managériale, en alliant les questions de qualité, d'environnement, de santé et de sécurité en un seul et même système.

Le système s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de la performance globale de l'entreprise, offrant une réponse pertinente à de nombreux enjeux tels que :

-Adaptation aux évolutions des marchés - dans certains secteurs et pour certains clients, la conformité aux normes ISO est un critère essentiel ;

-Garantie de qualité des prestations, en conformité avec les attentes clients ;

-Amélioration continue des processus ;

-Motivation des collaborateurs et développement des compétences ;

-Amélioration et sécurisation des conditions de travail ;

-Activité respectueuse des normes environnementales ;

-Respect des dispositions légales et réglementaires légales.

Ainsi, Baikowski est désormais certifié

-ISO 45001:2018 pour le management de la santé et sécurité au travail ;

-ISO 14001:2015 et ISO 9001:2015 pour le management environnemental et de la qualité.

Ces certifications attestent de l'engagement de tous les collaborateurs du Groupe dans une démarche d'amélioration continue sur les sujets de la qualité, de la sécurité, de l'environnement et du développement durable, et poussent à poursuivre un engagement permanent en ce sens.

Prochain rendez-vous : 29 juillet 2021 avec le Chiffre d'affaires semestriel 2021.