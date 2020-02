Baikowski : 40,5 ME de chiffre d'affaires annuel

(Boursier.com) — Baikowski enregistre en 2019, un chiffre d'affaires consolidé de 40,5 ME. Bien que non significative sur une courte période, l'activité est comme attendue, supérieure sur le S2 (+ 25 % par rapport au S1). Sur l'année, l'activité à taux de change et périmètre constants est à - 6,8 % par rapport à une année 2018 peu comparable et particulièrement soutenue.