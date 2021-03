Baidu va s'introduire à Hong Kong

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Baidu , le 'Google chinois', cherche à lever au moins 3,6 milliards de dollars via une seconde cotation à Hong Kong. Si le groupe atteint son objectif, il s'agirait alors de la plus importante introduction en bourse d'une société chinoise cotée aux États-Unis dans l'ancienne colonie britannique depuis l'IPO de JD.com en juin 2020. Une opération qui lui avait permis de lever 4,5 Mds$.

Baidu va vendre 95 millions d'actions dans le cadre de l'offre et a fixé un prix maximum de 295 HK$ pour la partie réservée aux investisseurs particuliers. Un niveau qui matérialise une prime de 19% par rapport au cours de clôture de Baidu à New York mercredi. Le prix final devrait être connu le 17 mars et les échanges devraient débuter le 23.

Un nombre croissant d'entreprises chinoises cotées aux États-Unis se sont inscrites à Hong Kong dans un contexte de détérioration des relations entre les deux plus grandes économies du monde. Outre la levée d'argent frais, les secondes cotations permettent aux entreprises d'élargir leur base d'investisseurs à proximité de leur marché national.