Baidu se fournit chez Huawei plutôt que Nvidia

(Boursier.com) — Baidu , le moteur de recherche chinois coté à Wall Street, a commandé des puces d'IA auprès de son compatriote Huawei cette année, ont indiqué à Reuters deux sources familières de la question. Cette décision intervient alors que les Etats-Unis ont durci les conditions d'exportations des semi-conducteurs les plus avancées, notamment ceux du champion américain Nvidia, en direction de la Chine. Selon l'une des sources de Reuters, Baidu, qui développe Ernie, un robot conversationnel de type ChatGPT, aurait passé commande en août, peu avant les annonces de Washington, pour 1.600 puces Ascend AI 910B auprès de Huawei. Ces puces ont été développées comme alternative à la puce A100 de Nvidia. La source ajoute qu'en octobre, Huawei avait livré plus de 60% de la commande, environ 1.000 puces. Il s'agit d'une commande d'un peu plus de 60 millions de dollars, soit un montant relativement modeste, mais la décision illustre aussi le fait que les grands groupes chinois peuvent se passer de Nvidia. Les puces Ascend de Huawei restent considérées comme bien inférieures à celles de Nvidia en termes de performances, rappelle une source de Reuters.