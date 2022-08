Baidu rassure, alors que les robotaxis montent en puissance

(Boursier.com) — Baidu , le moteur de recherche chinois, coté à Wall Street, grimpe avant bourse suite à une publication financière trimestrielle plutôt réjouissante. Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe a ainsi battu le consensus de revenus et de profits. L'activité "robotaxi" d'Apollo Go a poursuivi ses progrès opérationnels. Le groupe a dégagé un bénéfice net trimestriel de 3,64 milliards de yuans, environ 543 M$, contre une perte de 583 millions de yuans un an avant. Hors éléments, le bénéfice par ADS a augmenté à 15,79 yuans, contre 15,41 yuans un an auparavant. Malgré l'environnement économique difficile causé par le Covid-19, Baidu a généré des revenus de 29,65 milliards de yuans en augmentation séquentielle de 4%. La baisse des ventes est limitée à 5% en glissement annuel. Apollo Go a fourni 287.000 courses durant le deuxième trimestre, poursuivant sa montée en puissance et cumulant plus d'un million de courses.