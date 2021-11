Baidu : le Google chinois dépasse les attentes de profits

(Boursier.com) — Baidu vient de publier des bénéfices (ajustés) supérieurs aux attentes de marché pour son troisième trimestre fiscal. Considérés en dollars, les revenus ont atteint 4,95 milliards, en croissance de 13% en glissement annuel et de 2% en comparaison du trimestre antérieur. Le bénéfice opérationnel a régressé de plus de 60% à 358 millions de dollars en GAAP, alors que la perte nette consolidée a atteint 2,57 milliards. Sur une base ajustée, le bénéfice opérationnel a été de 731 millions de dollars et le bénéfice net de 790 millions, soit un bpa dilué non-GAAP par ADS de 2,28$. Le consensus était logé à 2$ de bpa ajusté et 4,96 milliards de recettes.