Baidu lance à son tour un 'corona-warning'

(Boursier.com) — Baidu, le moteur de recherche chinois coté à Wall Street, a livré hier soir des perspectives sans relief du fait de l'impact du coronavirus. Pour le trimestre clos, à savoir le quatrième trimestre fiscal, le groupe fait mieux que résister avec des revenus totalisant 4,1 milliards de dollars, en croissance de 6% par rapport aux 3,9 milliards de dollars affichés un an plus tôt et de 3% séquentiellement, par rapport au trimestre antérieur. Le bénéfice par action a représenté 3,79$, doublant de valeur en glissement annuel, contre un consensus de place logé à 3,66$. Le bénéfice net part du groupe a triplé en glissement annuel et atteint 906 millions de dollars. Robin Li, le directeur général de la firme, se réjouit donc fort logiquement des "incroyables progrès" réalisés dans le renforcement de l'écosystème Baidu.

Pour le premier trimestre, le groupe se montre toutefois prudent du fait de l'épidémie de coronavirus. "La situation du Coronavirus en Chine évolue, et la visibilité sur l'activité est très limitée", déplore le groupe, qui table désormais sur des revenus du premier trimestre 2020 allant de 3 à 3,3 Mds$, ce qui traduirait un déclin de 5-13% en glissement annuel. La guidance reste soumise à des incertitudes, prévient le groupe.