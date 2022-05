Baidu flambe après les comptes

(Boursier.com) — Baidu bondit de plus de 10% en début de séance à Wall Street, alors que le moteur de recherche chinois vient de publier des comptes trimestriels supérieurs aux attentes, malgré une perte nette de 885 millions de yuans sur la période close fin mars 2022, à comparer à un profit de 25,6 milliards de yuans un an avant. Les revenus trimestriels ont augmenté de 1% à 28,4 milliards de yuans, plus faible croissance en six trimestres, mais le consensus était de 27,8 milliards. Depuis mi-mars, l'activité a été affectée par la résurgence de covid en Chine. Les revenus de Baidu Core, qui fournit des services de marketing en ligne et des produits d'intelligence artificielle, ont augmenté de 4% à 20,5 milliards de yuans. Baidu AI Cloud a vu ses revenus s'envoler de 45%. La perte trimestrielle résulte d'une perte exceptionnelle de 3 milliards de yuans sur des investissements de long terme.