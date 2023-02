Baidu flambe à Wall Street, sur un plan majeur de rachat d'actions

(Boursier.com) — Baidu , le moteur de recherche chinois coté à Wall Street, bondit avant bourse sur la place américaine. Le groupe a annoncé en effet un programme de rachat d'actions de 5 milliards de dollars effectif jusqu'à fin décembre 2025. De plus, Baidu a fait état de revenus solides à 33,1 milliards de yuans, environ 4,8 milliards de dollars, pour le trimestre clos en décembre, à comparer à un consensus Bloomberg de 32,1 milliards de yuans. Le bénéfice net trimestriel a presque triplé en glissement annuel pour atteindre près de 5 milliards de yuans, avec les gains sur investissements. Le groupe de Pékin entend déployer son robot 'Ernie Bot' et intégrer l'IA dans ses services de recherche phares en mars, tandis que des partenaires de divers secteurs, allant de la construction automobile aux sites d'actualités, ont indiqué qu'ils allaient utiliser l'outil de Baidu.

Baidu prévoit de faire d'Ernie une part intégrante de tous les principaux secteurs d'activité, de la recherche et des haut-parleurs intelligents aux plateformes logicielles cloud et automobiles, a déclaré le fondateur Robin Li dans une note interne consultée par Bloomberg. "Le développement de la technologie de l'IA est à un tournant où il changera inévitablement toutes sortes d'entreprises et d'industries", a assuré Li. "Baidu est le meilleur exemple de croissance à long terme pour le marché chinois de l'IA". À court terme, Baidu compte toujours sur le marketing en ligne traditionnel pour générer des liquidités. Son unité cloud encore naissante, quant à elle, cible notamment des projets de villes intelligentes et des groupes industriels.