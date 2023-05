Baidu dopé par l'IA et Ernie Bot

(Boursier.com) — Baidu , le géant chinois de l'internet, coté à Wall Street mais aussi à Hong Kong, prend 3% ce lundi à près de 120 dollars de Hong Kong. Le milliardaire Robin Li, fondateur de l'affaire, surfant sur l'engouement actuel pour l'intelligence artificielle, a annoncé que Baidu allait bientôt lancer une nouvelle version d'Ernie Bot, son IA conversationnelle de type "ChatGPT". Plus précisément, le groupe va donc lancer une nouvelle version du modèle de langage alimentant Ernie Bot et mettre aussi à jour ses autres produits d'intelligence artificielle. "Les modèles en langage étendu donneront naissance à des applications natives de l'IA", a déclaré ainsi Li lors d'un événement à Pékin. "Baidu deviendra la première entreprise à retravailler tous ses produits. Il ne s'agit pas d'intégrer ou d'accéder à l'IA. Il s'agit de retravailler et de restructurer", a insisté le dirigeant.

Ernie Bot, actuellement disponible pour une sélection d'utilisateurs, a connu pour l'heure un accueil boursier relativement mitigé, alors que les investisseurs s'interrogent sur les capacités de Baidu en la matière et que les régulateurs chinois ont affirmé que tout service basé sur l'IA générative devrait être approuvé avant son déploiement.