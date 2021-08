Baidu.com : résultats sans relief

(Boursier.com) — Baidu .com, le moteur de recherche chinois coté à Wall Street, a annoncé pour son second trimestre fiscal des résultats supérieurs aux attentes, mais sans grand relief. La guidance de revenus est par ailleurs ressortie décevante. Sur le trimestre clos, le groupe a affiché une perte nette de 90 millions de dollars, contre un bénéfice un an avant. Le 'Google chinois' a réalisé des revenus de 4,84 milliards de dollars sur ce trimestre clos fin juin, ce qui dépasse légèrement le consensus de marché. Le bénéfice ajusté par action a été de 15,41 yuans par ADS, contre un peu plus de 13 yuans de consensus. Les revenus du troisième trimestre sont attendus entre 4,7 et 5,2 milliards de dollars, alors que le consensus était situé à 5,14 milliards.