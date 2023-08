Baidu.com : répond à ChatGPT avec 'Ernie Bot'

(Boursier.com) — Baidu .com, et l'ensemble de la Chine, sont prêts à 'rivaliser' avec ChatGPT. Le "Google chinois", SenseTime Group et deux autres sociétés technologiques chinoises ont lancé jeudi leurs chatbots d'intelligence artificielle après avoir reçu l'approbation des autorités locales, alors que le gouvernement chinois s'efforce d'élargir l'utilisation de l'IA dans un contexte de concurrence avec les États-Unis.

Baidu a indiqué dans un communiqué que son 'chatbot' de type ChatGPT, 'Ernie Bot', était désormais entièrement accessible au public. La société publiera également un lot de nouvelles applications permettant aux utilisateurs de découvrir l'IA générative. Un porte-parole de SenseTime a déclaré à 'Reuters' par courrier électronique que son chatbot, 'SenseChat', était également désormais "entièrement disponible pour servir tous les utilisateurs". Deux startups d'IA locales, Baichuan Intelligent Technology et Zhipu AI, ont aussi mis à disposition du public leur propre outil.

Ces lancements, intervenus quelques semaines seulement après que le gouvernement eut mis en oeuvre de nouvelles réglementations radicales régissant l'IA, apportent officiellement pour la première fois des services de type ChatGPT à un milliard d'utilisateurs Internet ou plus. Pékin considère l'IA comme un impératif à la fois commercial et politique étant donné la nature transformatrice de la technologie. Baidu a jusqu'à présent volé une grande partie de la vedette en dévoilant 'Ernie Bot' en mars dernier, mais Alibaba Group et Tencent Holdings ont depuis rejoint une multitude de startups qui vantent leurs propres modèles.