Baidu bat le consensus de revenus

(Boursier.com) — Baidu , le moteur de recherche chinois coté à Wall Street, a dépassé les attentes de marché sur le trimestre clos, malgré les inquiétudes persistantes liées au covid. Les ventes trimestrielles ont légèrement augmenté de 2% à 32,5 milliards de yuans, 4,6 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 31,8 milliards de yuans. Le groupe a affiché une perte nette de 146 millions de yuans. Hors marketing en ligne, les activités du groupe, comprenant le cloud et d'autres activités d'IA, ont affiché des revenus en augmentation de 25% à 6,5 milliards de yuans. Baidu a commencé à facturer des frais pour son service de robotaxi Apollo Go sur routes ouvertes. Apollo Go a effectué plus de 474 000 trajets au cours du trimestre et a accumulé un total de 1,4 million de trajets à la fin du trimestre... Le bénéfice d'exploitation de la société a atteint 5,32 milliards de yuans contre 2,31 milliards de yuans un an plus tôt. Hors éléments, Baidu a gagné 16,87 yuans par American Depository Share (ADS), ce qui ressort plutôt dans les estimations basses des courtiers.