Baidu ambitieux pour ERNIE Bot, après des résultats solides

(Boursier.com) — Baidu , le groupe internet chinois connu pour son moteur de recherche et coté à Wall Street, a aisément dépassé les attentes pour le trimestre clos. Ainsi, les revenus pour ce premier trimestre 2023 ont totalisé 31,1 milliards de yuans ou 4,54 milliards de dollars, en croissance de 10% en glissement annuel. Le bénéfice d'exploitation ajusté a été de 936 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté part du groupe a été de 834 millions de dollars, pour un bénéfice ajusté par ADS de 2,34$. Le consensus était logé à 1,79$ de bénéfice ajusté trimestriel par action pour 4,31 milliards de dollars de revenus. Au 31 mars 2023, la trésorerie, les équivalents de trésorerie, la trésorerie affectée et les placements à court terme s'élevaient à 194 milliards de yuans soit 28,25 milliards de dollars. Le flux de trésorerie disponible était de 4,5 milliards de yuans (661 millions de dollars).

"Au premier trimestre 2023, Baidu Core a réalisé une solide performance, avec une croissance des revenus en glissement annuel qui s'est accélérée par rapport aux trimestres précédents, soutenant l'amélioration de la marge opérationnelle grâce à l'effet de levier opérationnel", a déclaré Robin Li, cofondateur et DG de Baidu. "Nous croyons que l'émergence de l'IA générative et du grand modèle de langage présente un potentiel de transformation de l'IA dans diverses industries, pour aider les personnes et les organisations à en faire plus et à avoir un impact positif sur la société. À la lumière de cette tendance, Baidu a introduit son ERNIE Bot en Chine, que nous prévoyons d'intégrer progressivement dans toutes nos activités. Cela renforcera nos produits et nos offres, en attirant une plus grande base d'utilisateurs et de clients, tout en nous permettant d'établir un nouvel écosystème autour d'ERNIE Bot pour la nouvelle ère. Cela nous permettra également de générer une croissance durable à long terme".