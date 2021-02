Baccarat va convoquer une Assemblée générale des actionnaires

Baccarat va convoquer une Assemblée générale des actionnaires









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A la suite de la remise par les administrateurs provisoires de leur rapport au Tribunal de commerce de Nancy le 7 janvier, et de la réception des éléments d'information requis auprès des différentes parties prenantes, les administrateurs provisoires vont convoquer une Assemblée générale des actionnaires dans les délais légaux et y assister. L'ordre du jour de cette Assemblée générale portera notamment sur l'approbation des comptes de l'exercice 2019 de Baccarat et le renouvellement d'une partie du Conseil d'administration. Elle devrait se tenir au cours de la première quinzaine du mois d'avril.

Le chiffre d'affaires relatif au 4e trimestre 2020 sera publié le 22 février prochain.