Baccarat : le Conseil d'administration recommande d'apporter à l'offre

(Boursier.com) — Baccarat publie sa réponse à l'offre publique d'achat simplifiée suivie d'un retrait obligatoire visant les actions de la société, et initiée par la société Fortune Legend Limited SARL.

En effet, l'expert indépendant, mandaté par Baccarat pour examiner l'offre de Fortune Legend Ltd, a remis son rapport. Il constate l'équité de l'offre. En outre, les actionnaires minoritaires bénéficient d'une liquidité de leurs titres au Prix d'Offre de 190 euros, appréciable au regard de la faible liquidité liée à l'étroitesse du flottant ; des valeurs résultant de l'évaluation multicritère et des fourchettes de primes qui en découlent ; et de la clause de complément de prix.

Le prix de 190 euros proposé étant estimé équitable d'un point de vue financier pour les actionnaires de Baccarat apportant leurs titres à l'offre, les membre du conseil d'administration de Baccarat recommandent aux actionnaires d'apporter leurs actions.