Baccarat : le chiffre d'affaires recule de 21% sur 9 mois

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Baccarat s'est élevé à 34,6 millions d'euros au 3e trimestre 2020, en baisse de -0,9% à changes comparables et -2,9% à changes courants, par rapport à la même période 1 an plus tôt, sous l'effet d'une évolution défavorable des fluctuations monétaires sur la période.

Après un 1er semestre des plus complexes auquel Baccarat ait été confronté du fait de la crise sanitaire sans précédent, l'activité du 3e trimestre a montré des signes encourageants de reprise. La résilience (-0,9% à changes comparables) intervient après un 1er semestre 2020 en baisse de -30,8% sachant que le 3e trimestre 2019 avait affiché une progression de +3,9% par rapport au 3e trimestre 2018. Depuis mi-juin, et jusqu'à fin octobre, date de mise en oeuvre des mesures de reconfinement partielles ou totales, notamment en France, l'ensemble des boutiques du groupe a accueilli de nouveau les clients dans le respect le plus strict des mesures sanitaires et avec, pour certaines régions, des réductions d'horaires d'ouverture. Le canal e-commerce a continué de fonctionner pleinement et son chiffre d'affaires a plus que doublé sur le troisième trimestre par rapport au même trimestre en 2019.

En données cumulées, le chiffre d'affaires à fin septembre 2020 s'établit à 86,8 ME (109,8 ME à la fin du 3e trimestre 2019), soit une baisse de -20,9% à changes courants et -21,2% à changes comparables. Sur les 9 premiers mois de l'année, malgré une tendance à la baisse des parités monétaires par rapport à l'Euro, le groupe bénéficie encore en moyenne sur la période des fluctuations positives des devises, en particulier du Yen.

Paiement de 2,4 ME en règlement du litige amiante

Par ailleurs, Baccarat précise que dans le cadre du litige opposant certains salariés et ex-salariés à la société, la Cour d'Appel de Nancy a rendu le 24 septembre dernier sa décision sur les 264 dossiers plaidés le 19 juin 2020. Elle a reconnu l'existence du préjudice d'anxiété des salariés exposés à l'amiante et a alloué la somme forfaitaire de 9.200 euros à chacun d'entre eux.

La société a décidé de ne pas introduire de pourvoi en cassation, et a décaissé le 20 octobre 2020 une somme de 2,4 ME en règlement de ce litige.

Perspectives

Dans un environnement rendu incertain et volatil par la pandémie de Covid-19 et compte tenu des nouvelles mesures de re-confinement partielles ou totales entrées en vigueur en particulier en France fin octobre et progressivement en Europe, il est difficile d'établir des perspectives pour l'activité du Groupe au 4e trimestre dont le poids relatif est significatif.