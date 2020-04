Baccarat : la Manufacture arrêtée depuis le 17 mars, la fusion des fours maintenue

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La production à la Manufacture a été arrêtée depuis le 17 mars et seule la fusion des fours est maintenue afin de ne pas compromettre sur une trop longue période un redémarrage d'activité.

La majorité des points de ventes sont fermés dans les pays dans lesquels Baccarat opère directement : fermeture totale en Europe et aux Etats-Unis, fermeture quasi-totale au Japon et seuls la Chine et Hong Kong ont recommencé à opérer, mais l'activité y est significativement ralentie.

Baccarat a décidé de reporter le Conseil d'administration d'arrêté de ses comptes, initialement prévu le 23 avril, au vendredi 29 mai. Sous réserve d'événements exogènes susceptibles de bouleverser encore ce calendrier, les résultats annuels seront donc publiés à cette date (après Bourse).