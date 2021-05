Baccarat : chiffre d'affaires du premier trimestre en hausse de 38,6%

(Boursier.com) — Au premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires du Groupe Baccarat s'établit à 40,2 ME, en hausse de +38,6% par rapport au premier trimestre 2020 et +14% par rapport au premier trimestre 2019, en données publiées. A changes comparables, exclusion faite de l'impact négatif des fluctuations monétaires par rapport à l'euro sur la période, la hausse du chiffre d'affaires s'établit à +44,4% par rapport à 2020 et +16,4% par rapport à 2019 pour le premier trimestre.

Après une année 2020 inédite marquée par une crise sanitaire mondiale, le premier trimestre 2021, malgré des mesures de restrictions sanitaires persistantes, marque une accélération des ventes et confirme le rebond observé sur le second semestre 2020 qui a affiché une croissance de +5% à changes constants par rapport à la même période en 2019.

A fin mars 2021, la structure financière de Baccarat reste solide avec un excédent de trésorerie par rapport à son endettement financier brut de 19,1 ME contre un excèdent de 10,6 ME à fin décembre 2020 et un endettement financier net de 3,1 ME à fin mars 2020.

Cet excédent financier net de 19,1 ME est composé principalement d'une trésorerie brute de 45,2 ME nette des dettes financières d'un montant total de 26,1 ME (hors passifs financiers induits par la norme IFRS16), dont 17,3 ME de financement long terme à échéance du 31 décembre 2025 auprès de l'actionnaire majoritaire Fortune Legend Limited, 0,5 ME d'intérêts courus sur ce financement à payer en janvier 2022 et 8,3 ME de tirage de lignes de crédit court terme.

Sur le plan de la liquidité, au 31 mars 2021, le groupe dispose d'une trésorerie de 45,2 ME (contre 37,3 ME au 31 décembre 2020 et 26,3 ME au 31 mars 2020) et d'un total de 17,9 ME de lignes de crédit (18,4 ME au 31 décembre 2020) dont 8,3 ME ont été tirées à fin mars 2021 (9,2 ME à fin décembre 2020).