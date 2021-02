Baccarat : chiffre d'affaires 2020 en baisse de 11%

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2020 du groupe Baccarat s'établit à 144,7 ME, en baisse de -11,3% à changes comparables et -11,8% à changes courants sous l'effet de l'évolution défavorable des parités monétaires par rapport à l'euro et dans un contexte où l'activité de l'ensemble des régions a été fortement obérée par des fermetures ou des restrictions sur les points de vente depuis le début de la pandémie de Covid 19.

Au quatrième trimestre 2020, le chiffre d'affaires a retrouvé une croissance de +6,8% à 57,9 ME.

Baccarat A clôturé l'exercice 2020 avec un excédent financier net de 10,6 ME, composé principalement d'une trésorerie brute de 37,3 ME nette des dettes financières d'un montant total de 26,9 ME (hors passifs financiers induits par la norme IFRS 16), dont 17,3 ME de financement long terme à échéance du 31 décembre 2022 auprès de son actionnaire majoritaire Fortune Legend Limited et 9,2 ME de tirage de lignes de crédit court terme.