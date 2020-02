Baccarat : chiffre d'affaires 2019 en croissance de 5%

(Boursier.com) — Le groupe de produits en cristal haut de gamme Baccarat a généré un chiffre d'affaires 2019 de 164 ME, en croissance de +5,2% à changes comparables et +8,7% à changes courants, toutes les régions exceptée l'Europe ayant contribué à cette performance.

Sur l'année, l'activité en Europe est en effet en baisse de -2%, affectée principalement par une moindre activité en France, plus particulièrement à Paris, et à Londres.