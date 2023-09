BAA Training inaugure un centre de formation à 30 millions d'euros à Paris-Orly

(Boursier.com) — Le jeudi 28 septembre, BAA Training a inauguré son tout nouveau centre de formation de pilotes, à proximité de l'aéroport de Paris-Orly. Ce projet d'expansion a initialement été inspiré par une collaboration avec Transavia France (Groupe Air France) et représente un investissement de 30 millions d'euros.

Le centre de formation, qui offre des services de location de simulateur avec ou sans instructeur, devrait permettre de former au moins 2.000 pilotes par an en moyenne.

Marijus Ravoitis, CEO de BAA Training, a déclaré : "Aujourd'hui est un grand jour de l'histoire de BAA Training, car nous ouvrons notre nouveau, et déjà quatrième centre de formation sur simulateur. En ces temps difficiles pour le secteur aéronautique, confronté à un manque de pilotes, le moment ne pourrait être mieux choisi pour ouvrir ce centre. Nous gardons confiance en notre engagement à satisfaire, voire dépasser, les besoins du secteur, façonnant ce faisant l'avenir de l'aviation".

Sa proximité avec l'aéroport de Paris-Orly, le deuxième plus grand aéroport desservant Paris après l'aéroport Charles de Gaulle, mais aussi le 11e aéroport le plus fréquenté d'Europe, ouvrira à BAA Training des opportunités de networking avec des compagnies aériennes et autres entreprises liées à l'aéronautique, avec à la clé de potentiels partenariats et clients.

Olivier Mazzucchelli, CEO de Transavia France, a commenté : "BAA Training et Transavia France partagent le même ADN : la sécurité avant tout et des opérations efficaces en adoptant une approche dynamique, entrepreneuriale et flexible. Dès le premier jour, BAA Training a démontré sa compréhension de nos besoins en vue de soutenir notre plan de formation ambitieux et en croissance sur le B737 NG et, à partir du troisième trimestre 2023, sur l'A320neo."

Actuellement, le centre héberge trois simulateurs de vol (B747-400 et deux B737 NG), et le quatrième - A320neo - sera prêt à fonctionner début novembre. Deux simulateurs de vol supplémentaires seront ajoutés en 2024-2025. D'autres équipements destinés à améliorer la formation des pilotes incluent des simulateurs de porte d'A320/321 et B737, un simulateur d'évacuation d'urgence du personnel de cabine pour l'A320/321, un toboggan d'A320/B737, un simulateur de lutte contre les incendies (RFFT) et un dispositif d'entraînement au vol (FTD) pour le B737. En outre, un FTD de niveau 1 pour l'A320 FTD et un de niveau 2 pour le B737 NG sont en chemin et seront installés d'ici la fin de l'année.

BAA Training est disposée à accueillir d'autres clients pour des formations au sein de BAA Training France, mais aussi à offrir à ses partenaires partout dans le monde une offre plus large de sites de formation à partir de maintenant. Vytautas Ledakas, Directeur général de BAA Training France, ne tarit pas d'éloges sur cette coopération : "Je tiens à remercier Transavia France d'avoir fait confiance à notre entreprise et de reconnaître notre dévouement à l'excellence en matière de formation. Ce partenariat souligne nos valeurs partagées et notre engagement commun à établir de nouvelles références. Ensemble, nous allons continuer d'innover, de nous adapter et d'être des chefs de file de ce secteur dynamique."

BAA Training dispose également de centres de formation en Lituanie, en Espagne et au Vietnam et poursuit son expansion, entreprenant d'ambitieux projets à l'échelle mondiale. Dans un mois environ, un centre de conseil BAA Training ouvrira ses portes à New Delhi, en Inde, et d'autres sites sont à l'étude.

BAA Training fait partie de la famille d'Avia Solutions Group, le plus grand fournisseur d'ACMI (aéronefs, équipage, maintenance et assurance) au monde, avec une flotte de 192 appareils. Le groupe fournit en outre toute une gamme de services aéronautiques, incluant la MRO (maintenant, réparation et révision), la formation de pilotes et membres d'équipage, l'assistance au sol et divers services connexes. Soutenu par 11 500 professionnels de l'aviation hautement qualifiés, le groupe est actif dans 68 pays du monde entier.