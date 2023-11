Ayvens : Le Résultat brut d'exploitation s'inscrit à 814,9 ME, en hausse de 25,4% au T3

(Boursier.com) — Ayvens a publié ses résultats du troisième trimestre et des 9 premiers mois de 2023. La Flotte totale est de 3,394 millions de contrats gérés dans le monde à fin septembre 2023. La Flotte financée ressort à 2,691 millions de véhicules, en hausse de 3,4% par rapport à fin septembre 2022.

Le Résultat brut d'exploitation s'inscrit à 814,9 ME, en hausse de 25,4% par rapport au T3 2022, en baisse de 6,7% à périmètre constant et hors éléments exceptionnels. Les Charges d'exploitation sont de 448,7 ME, deux fois plus qu'au T3 2022 et en hausse de 6,5% à périmètre constant et hors éléments exceptionnels.

Le coût du risque ressort à un niveau particulièrement bas : 18 pbs, contre 23 pbs au T3 2022. Le Résultat des activités abandonnées est de +14 ME, relatif à la cession des entités abandonnées d'ALD.

Tim Albertsen, Directeur général d'Ayvens, a déclaré : "l'intégration de LeasePlan progresse comme prévu, avec un certain nombre d'initiatives clés bien engagées et nos premiers objectifs d'approvisionnement déjà atteints. En parallèle, nous avons pris deux mesures importantes pour devenir "un". Tout d'abord, nous avons présenté notre plan stratégique PowerUP 2026, dans lequel nous nous appuyons sur notre leadership sur le marché pour façonner l'avenir de la mobilité et atteindre l'excellence autour de nos 4 priorités : clients, efficacité opérationnelle, responsabilité et rentabilité. Deuxièmement, nous avons lancé notre marque mondiale de mobilité "Ayvens", qui réunit les deux entreprises sous une seule identité et souligne la promesse de notre nouvelle de marque.

Dans un contexte de conditions macroéconomiques difficiles et de normalisation des marchés des voitures d'occasion, qui reste cependant toujours favorable, Ayvens a réalisé une solide performance commerciale et des résultats financiers mitigés, malgré la pression sur les marges, par rapport à un niveau historiquement élevé en 2022, et a confirmé sa position de capital robuste et ses capacités de financement. Je suis convaincu que nous allons continuer de démontrer la pertinence de notre business model et créer de la valeur dans les mois à venir en délivrant les synergies attendues, grâce à l'engagement de nos équipes."

Ayvens est le leader mondial de la mobilité durable, engagé à rendre la vie des usagers plus fluide. Nous améliorons la mobilité depuis des décennies, en proposant des services de location longue durée, d'abonnement flexibles, de gestion de flotte et des solutions multimodales à une clientèle de grandes entreprises, de PME, de professionnels et de particuliers.

Avec 15.700 employés dans 44 pays, 3,4 millions de véhicules et la plus grande flotte multimarque de véhicules électriques dans le monde, nous tirons parti de notre position unique pour ouvrir la voie vers la neutralité carbone et être à la pointe de la transformation digitale du secteur de la mobilité.

L'entreprise est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris (ISIN : FR0013258662 ; Ticker : ALD). Société Générale est l'actionnaire majoritaire d'Ayvens.