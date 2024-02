Ayvens : Le Bénéfice par action ressort à 1,07 euro

(Boursier.com) — Le Résultat net part du groupe d'Ayvens est ressorti à 816,2 millions d'euros en 2023, en baisse de 32,8% par rapport à une base 2022 exceptionnellement élevée. Le rendement des capitaux propres tangibles (ROTE) est de 12,4% en 2023, contre 26,4% en 2022. Le Bénéfice par action ressort à 1,07 euro, contre 2,68 euros en 2022. Le dividende proposé est de 0,47 euro par action (taux de distribution de 50%).

Les actifs productifs de Ayvens sont ressortis en hausse de 14,2% en 2023 par rapport à fin décembre 2022, soutenus par la forte hausse de la valeur des véhicules l'année dernière. Les marges des contrats de leasing et des services ressortent à 2.616,1 millions d'euros, en hausse de 38% par rapport à 2022 et stables à périmètre constant. Dans le cadre de la consolidation de LeasePlan, il convient de prendre en compte l'impact de la réduction des coûts d'amortissement (+514,6 millions) et de la valeur de marché (MtM) des dérivés de couverture (-186 ME).

Le résultat des ventes de voitures d'occasion (UCS) par unité s'établit à 2.400 euros en 2023 (3.269 euros en 2022). Le Résultat UCS par part d'ALD est de 1.312 euros après impact de la réduction des charges d'amortissement, conforme aux prévisions.

Le Coefficient d'exploitation ressort à 63,7%, contre 53,2% en 2022.

Le groupe commente : "L'année 2023 a été marquée par l'acquisition de LeasePlan et l'engagement de nos équipes à ne plus faire qu'un, tout en posant les bases de la création réussie du premier acteur mondial de la mobilité durable. Dans notre plan 'PowerUP 2026', nous avons défini notre stratégie pour façonner l'avenir de notre industrie et atteindre l'excellence autour de nos 4 priorités : clients, efficacité opérationnelle, responsabilité et rentabilité. Ce plan est soutenu par une technologie de pointe ainsi que par notre nouvelle marque de mobilité mondiale "Ayvens". Quelques mois après le début de l'intégration, je suis reconnaissant de l'engagement indéfectible de nos employés qui ont maintenu les plus hauts standards de service à la clientèle tout en mettant en oeuvre efficacement notre plan d'intégration, qui progresse selon le calendrier prévu.

Dans un contexte de normalisation des marchés des voitures d'occasion, de hausse de l'inflation et de volatilité des taux d'intérêt, Ayvens a publié des résultats financiers mitigés pour une année de transition, par rapport à une base 2022 extrêmement élevée, mais a confirmé sa solide position financière. Conformément à notre plan stratégique, nos équipes s'attaquent de front à ces enjeux et ont engagé des actions décisives pour restaurer nos marges, réduire la volatilité de nos revenus et protéger la valeur de nos actifs. Je suis convaincu que nous pouvons y parvenir, grâce à notre position concurrentielle unique et à notre agilité éprouvée, et que nous pourrons en constater les bénéfices d'ici la fin de cette année".