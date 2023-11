Ayvens (ex ALD) : au rebond

(Boursier.com) — Ayvens (ex ALD) rebondit de 1,4% à 6,4 euros après sa nette baisse de vendredi dans le sillage d'une publication décevante. Prenant acte de ces annonces, Stifel abaisse ses estimations et son objectif de cours (de 19 à 17 euros) au vu de cette perte surprise, qui risque d'être récurrente. Sur le plan opérationnel, la marge brute sous-jacente sur les locations et services reste très stable et élevée à près de 850 euros par véhicule, mais comme attendu les résultats du Groupe sont en retrait en raison de la hausse des coûts fixes et de la baisse progressive des prix sur le marché de la voiture d'occasion.

Cependant, ce marché semble s'améliorer, et les prix devraient se stabiliser quelque peu au quatrième trimestre. Au-delà des résultats, la principale déception reste l'absence de nouvelle guidance sur le dividende, qui aurait, selon le spécialiste, rassuré les investisseurs qui n'ont plus confiance dans l'entreprise. Il leur faudra donc attendre encore trois mois pour espérer un rebond significatif du cours de bourse, selon le courtier.

A la suite d'un échange avec la société, Oddo BHF ('neutre') explique que la faiblesse du cours donne du crédit à l'hypothèse d'une OPA de SG sur Ayvens mais : elle ne pourra se faire que dans un horizon moyen/long terme, les contraintes de lock-up et de financement rendant une opération inenvisageable à court terme ; et bien entendu, la faiblesse du cours depuis l'annonce du rachat de LP découle uniquement de la dégradation importante des conditions de marchés, dont la hausse des taux, l'inflation et les contraintes réglementaires plus sévères qu'anticipé, mais dont l'ampleur de l'impact surprend au regard du pricing power que le broker avait imaginé avec la fusion, l'effet taille étant important dans le modèle.