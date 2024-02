Ayvens conclut un accord-cadre avec Stellantis pour acheter jusqu'à 500.000 véhicules

(Boursier.com) — Ayvens , leader mondial de la mobilité durable, et Stellantis, l'un des principaux constructeurs automobiles au monde, ont conclu un accord-cadre de plusieurs milliards d'euros visant à encourager les filiales d'Ayvens à acheter jusqu'à 500.000 véhicules pour sa flotte de location longue durée en Europe au cours des trois prochaines années. Les premiers volumes de livraison significatifs sont prévus pour le premier semestre 2024 et se poursuivront tout au long de l'année.

Ayvens a été créée en mai 2023 lorsque ALD Automotive a acquis LeasePlan, l'une des principales sociétés de gestion de flotte et de mobilité au monde. Désormais classé premier acteur mondial multimarque et multicanal du leasing automobile, Ayvens tire parti de sa taille et de ses capacités pour soutenir sa large base de clients composée d'entreprises, de PME et de particuliers.

Ayvens et ses clients auront accès à un vaste choix de véhicules des marques de Stellantis, notamment Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Jeep(R), Lancia, Opel, Peugeot et Vauxhall. L'offre de marques proposées pourra être élargie à l'avenir afin d'intégrer l'intégralité du portefeuille de marques de Stellantis. L'une des priorités de l'accord portera sur la gamme innovante de véhicules durables de Stellantis, afin de soutenir la stratégie multimarques d'Ayvens.

Les livraisons à Ayvens comprendront différentes classes de véhicules, allant des citadines aux SUV et aux fourgons (y compris 7 et 9 places), équipés des fonctionnalités logicielles, d'info-divertissement et de connectivité les plus récentes.

Les quantités, compositions et dates de livraison spécifiques au-delà des volumes déjà prévus pour 2024 pourront être convenues de manière flexible entre les deux entreprises, en tenant compte des besoins et de la demande de la flotte.

Carlos Tavares, CEO de Stellantis, a déclaré : "Je suis ravi d'annoncer un nouvel accord novateur avec Ayvens, lequel contribuera de manière progressive au passage de la clientèle d'Ayvens à des options de mobilité plus durables. Grâce à nos marques renommées et électrifiées, nous proposons des véhicules adaptés à tous les besoins, à tous les budgets et à tous les styles de vie. Cette collaboration permet aux clients actuels et potentiels de Stellantis de faire l'expérience directe de nos dernières innovations en matière de propulsion avancée, de connectivité homogène ou de confort inégalé. Leurs clients bénéficieront d'un test de conduite ultime alors que nous ouvrons la voie à un avenir décarboné."

Tim Albertsen, CEO d'Ayvens, a commenté : "Nous sommes très heureux d'avoir conclu cet accord-cadre avec Stellantis dans notre quête de fournir à nos clients des véhicules multimarques de qualité, qui les aideront progressivement dans leur transition vers des modes de transport plus durables, grâce à une gamme de produits et à une qualité de service de premier plan. Ce partenariat commercial nous permettra de travailler en étroite collaboration avec Stellantis pour garantir des prix plus compétitifs à nos clients. Il illustre parfaitement notre capacité à tirer parti de notre taille et de notre pouvoir d'achat pour améliorer la valeur et les synergies pour l'ensemble de nos parties prenantes. L'industrie de la mobilité est structurellement un marché à forte croissance, soutenu par le passage des clients de la propriété à l'usage, leur besoin de solutions de location tout compris, leur besoin de visibilité sur les coûts et leur engagement à réduire leur empreinte carbone. Nous jouons un rôle essentiel dans la création d'un écosystème efficace et solide avec nos partenaires afin d'offrir la meilleure valeur et les meilleurs avantages à nos clients dans leur transition vers la mobilité durable. Notre objectif est de mener cette transition et de façonner l'avenir de notre industrie en tant que premier acteur mondial de la mobilité durable."

Les deux entreprises ont pour mission de rendre la mobilité plus durable. Dans le cadre de son plan stratégique Dare Forward 2030, Stellantis investira plus de 50 milliards d'euros dans l'électrification au cours de la prochaine décennie et prévoit d'atteindre 100% de ses ventes de voitures particulières en électrique (BEV) en Europe et de 50 % pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers aux États-Unis d'ici à 2038. Pour réaliser ces objectifs, l'entreprise s'assure donc de la disponibilité d'environ 400 GWh de capacité de batterie, avec notamment le soutien de six usines de production de batteries en Amérique du Nord et en Europe. Stellantis est actuellement en bonne voie pour devenir une entreprise neutre en carbone d'ici 2038, tous champs d'application confondus, avec un pourcentage de compensation des émissions résiduelles à un seul chiffre.

En acquérant des véhicules Stellantis dotés de systèmes de propulsion de dernière génération, y compris des véhicules électriques à batterie, l'accord s'aligne sur le plan stratégique PowerUP 2026 d'Ayvens, lequel vise à faciliter une transition progressive vers une mobilité durable. Grâce à un solide programme de véhicules électriques, Ayvens accompagne ses clients tout au long de leur parcours d'électrification, en leur offrant des conseils stratégiques, un contrôle des coûts et une gestion de l'empreinte carbone. En s'appuyant sur un vaste ensemble de données et d'outils collaboratifs, des équipes de consultants dédiés accompagnent les clients à améliorer leur car policy, à réduire le coût total de possession et à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable.