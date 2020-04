Axway subit un recul de 5% de son activité au 1er trimestre

Axway subit un recul de 5% de son activité au 1er trimestre









Crédit photo © Creative Commons / Ken Teegardin

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Axway s'est élevé à 64,4 ME au 1er trimestre 2020, en recul de 4% au total et de 5% organiquement. A taux de change constants la décroissance de l'activité a été de 5%. Les variations de devises ont eu un impact positif de 0,7 ME sur le chiffre d'affaires du trimestre.

Le chiffre d'affaires généré par l'activité Licences s'est élevé à 3,9 ME au 1er trimestre 2020 (6 % du chiffre d'affaires du Groupe), en décroissance organique de 57,4 %. En plus d'une base de comparaison très élevée au 1er trimestre 2019, lors duquel plusieurs contrats exceptionnels avaient été signés, l'activité a souffert des importantes perturbations commerciales apparues progressivement au cours du trimestre.

Au 31 mars 2020, la trésorerie d'Axway s'élevait à 27,5 ME et l'endettement net était, pour sa part, limité à 14,6 ME. Le Groupe précise qu'il dispose, si nécessaire, de capacités de financement jusqu'alors inutilisées dans le cadre de sa ligne de crédit renouvelable.

Axway rappelle que ses objectifs annuels annoncés le 19 février sur la base des informations alors disponibles, sont remis en cause par les incertitudes que provoque la crise actuelle.

S'il est rappelé que 70 % des revenus annuels d'Axway sont récurrents et que, jusqu'à présent, la société n'a pas rencontré de difficultés particulières pour recouvrer ses créances, l'environnement économique hautement incertain, provoque un net ralentissement des nouveaux projets, notamment en qui concerne les activités de Licences et de Services.

La société se félicite néanmoins du dynamisme de l'activité Souscription, qui, pour le quatrième trimestre consécutif, a vu son chiffre d'affaires accélérer très significativement (+41,4 %). Cette tendance, désormais confirmée, illustre le succès du plan de transformation d'Axway qui consiste en la pérennisation de revenus plus récurrents, offrant à la société la stabilité nécessaire à son projet de leader indépendant de l'édition logicielle.