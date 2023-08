Axway Software : nouveau programme de rachat d'actions

(Boursier.com) — Axway Software met en place un nouveau programme de rachat d'actions.

Les achats d'actions qui seront réalisés dans le cadre de ce programme ne pourront porter sur plus de 10% du capital social de la société, soit 2.163.359 actions. Le nombre total d'actions acquises par la société en vue de leur conservation et de leur remise dans le cadre d'opération de croissance externe, fusion, scission et apport, ne pourra excéder 5% des actions.

Compte tenu des 628.772 actions déjà détenues, soit 2,91% du capital, le nombre maximum d'actions pouvant être acquis par la société dans le cadre du nouveau programme de rachat serait de 1.534.787 actions, soit 10% du capital social, sauf à ce que la société ne cède ou n'annule tout ou partie des actions déjà détenues.

L'Assemblée générale mixte du 11 mai a autorisé un prix maximum d'achat de 47 euros (hors frais d'acquisition) par action, soit un montant total maximal du programme de 101.677.906 euros. Ce montant total maximum n'inclut pas les frais d'acquisition.

Les objectifs du programme de rachat d'actions sont :

- d'assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action Axway Software par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité ;

- de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, fusion, scission et apport ;

- d'assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et/ou de plans d'actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe ainsi que toutes allocations d'actions au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de Groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et/ou toutes autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe ;

- d'assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions dans le cadre de la réglementation en vigueur ;

- de procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises ;

- de poursuivre tout autre objectif autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la réglementation en vigueur.

La durée de ce programme est de 18 mois à compter de l'autorisation de l'assemblée générale mixte du 11 mai, soit jusqu'au 11 novembre 2024 inclus.