Axway Software : belle progression des résultats 2020

(Boursier.com) — Axway Software annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires 2020 de 297,2 ME, en croissance de 0,5% organiquement et en recul de 0,9% au total. Alors que le périmètre de consolidation n'a pas évolué sur l'année, l'impact des variations de devises a été négatif à hauteur de 4,1 ME sur le chiffre d'affaires, principalement du fait de la dépréciation du dollar américain et du réal brésilien par rapport à l'euro. Le résultat opérationnel d'activité a atteint 30,8 ME, soit 10,4% du chiffre d'affaires, contre 8,6% en 2019.

En 2020, le résultat opérationnel courant et le résultat opérationnel se sont tous les deux élevés à 17,6 ME, soit 5,9% du chiffre d'affaires contre moins de 5% en 2019. Ils intègrent une charge de 8,2 ME de dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés et une charge de 5,1 ME, sans incidence sur les liquidités, liée aux stocks options.

Le résultat net d'Axway a été de 8,5 ME sur l'année, soit 2,9% du chiffre d'affaires, en augmentation de 57 % par rapport à 2019. Lors de sa prochaine Assemblée Générale prévue le 25 mai 2021, Axway soumettra au vote de ses actionnaires la distribution d'un dividende d'une valeur de 0,40 euro par action.

Pour 2021, l'objectif d'Axway est d'atteindre une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 2 et 4%. L'entreprise vise également une amélioration de sa rentabilité avec un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 11 et 13% du chiffre d'affaires.

À moyen terme, Axway a toujours pour ambitions d'atteindre un chiffre d'affaires de 500 ME grâce à une croissance organique des ventes et des acquisitions, de revenir à des taux de marge opérationnelle d'activité supérieurs à 15% pour progressivement se diriger vers 20% et de faire progresser le bénéfice par action pour l'établir au-dessus de 1 euro.

La société détaillera son plan stratégique 2021-2023 à l'occasion de son premier Capital Market Meeting, prévu d'ici à la fin du premier semestre 2021.