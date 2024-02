Axway renoue avec les bénéfices, mais pas de dividende

(Boursier.com) — En 2023, le chiffre d'affaires d'Axway s'est élevé à 319 millions d'euros, en hausse de +5,8% organiquement et de +1,6% au total. Le chiffre d'affaires de l'activité Licences s'est élevé à 8,8 ME sur l'exercice, en recul organique de -13,7% (-23,8% au global). La Souscription a maintenu une dynamique très solide tout au long de l'exercice 2023, avec un chiffre d'affaires de 186,6 ME, en croissance de +21,2% au total et de +27,4% en organique. Le chiffre d'affaires Maintenance a atteint 87 ME en 2023, en retrait de -21,7% au total et de -19,4% organiquement. L'activité Services a été pratiquement stable par rapport à l'année précédente, avec un chiffre d'affaires annuel de 36,5 ME (-0,6% en organique).

Le résultat opérationnel courant ressort à 55,4 ME, représentant 17,4% du chiffre d'affaires (11,9% l'année précédente). Cela comprend l'amortissement des actifs incorporels affectés pour 3,2 ME et une charge liée aux paiements en actions pour un montant de 4,2 ME.

Le résultat opérationnel de l'exercice est de 47,6 ME, soit 14,9% du chiffre d'affaires.

Le bénéfice net de l'exercice s'est établi à 35,8 ME (-40 ME en 2022), soit 11,2% du chiffre d'affaires. Le résultat de base par action est de 1,71 euro (-1,85 euro en 2022).

Situation financière

Au 31 décembre 2023, la situation financière d'Axway était solide avec une trésorerie de 16,7 ME, et une dette bancaire de 92,3 ME. Le flux net de trésorerie disponible a atteint 18,8 ME en 2023 (2,2 ME l'année précédente). Comme anticipé, l'accumulation des contrats de souscription facturés annuellement a permis d'améliorer la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation.

Les capitaux propres s'élevaient à 346,3 ME au 31 décembre 2023 (327,8 ME à la fin 2022).

Le Conseil d'administration d'Axway ne proposera pas de distribution de dividende au titre de l'exercice 2023.

Pour 2024, Axway prévoit une croissance organique comprise entre 1 et 3%, et un résultat opérationnel d'activité de l'ordre de 20% du chiffre d'affaires.