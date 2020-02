Axway relève son objectif de revenus 2020

(Boursier.com) — En 2019, Axway a réalisé un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros, en croissance de +3,3% organiquement et de +5,7% au total. Alors que le périmètre de consolidation n'a évolué que marginalement du fait de l'intégration de Streamdata.io au 1er avril 2019, l'impact des variations de devises a été positif à hauteur de +6,7 ME sur le chiffre d'affaires annuel du groupe. A taux de change constants, le chiffre d'affaires d'Axway aurait été en croissance de +3,3%% sur l'exercice.

Le résultat opérationnel d'activité a atteint 25,9 ME, soit 8,6% du chiffre d'affaires (11,2% en 2018). Cette baisse ponctuelle et maîtrisée de la profitabilité, en ligne avec les prévisions et annonces, s'explique principalement par l'accélération programmée des investissements opérationnels du groupe (R&D, Ventes & Marketing) pour mener à bien ses initiatives de transformation.

Le résultat opérationnel courant a atteint 14,6 ME en 2019, soit 4,9% du chiffre d'affaires. Il intègre une charge de 8,6 ME d'amortissement des actifs incorporels affectés.

Le résultat opérationnel a été de 14,3 ME sur l'exercice, soit 4,8% du chiffre d'affaires.

Le résultat net d'Axway ressort 5,4 ME sur l'année représentant 1,8% du chiffre d'affaires. Le résultat de base par action est de 0,25 euro sur l'exercice.

Au 31 décembre, l'effectif d'Axway s'élevait à 1.885 collaborateurs en augmentation de +2% par rapport à l'année précédente.

Situation financière

Au 31 décembre 2019, la situation financière d'Axway était solide avec une trésorerie de 21,1 ME et une dette bancaire de 42,7 ME. Le flux net de trésorerie disponible s'est établi à 0,6 ME en 2019 (17,5 ME un an plus tôt). Les capitaux propres se montaient à 362,6 ME au 31 décembre (362,7 ME à fin décembre 2018).

Le groupe rappelle avoir renégocié début 2019 ses lignes bancaires pour 5 ans, avec extension possible jusqu'en 2026. Il dispose ainsi de financements à hauteur de 125 ME.

Lors de sa prochaine Assemblée Générale prévue le 3 juin 2020, Axway soumettra au vote de ses actionnaires la distribution d'un dividende d'une valeur de 0,40 euro par action, stable par rapport à l'année précédente.

Objectifs 2020 & Perspectives

Pour 2020, Axway relève son objectif de chiffre d'affaires et vise désormais un revenu supérieur à 310 ME.

Par ailleurs, le groupe anticipe un rebond de sa profitabilité qui doit permettre d'atteindre un taux de marge opérationnelle d'activité supérieur à 10% sur l'exercice. Il prévoit également une amélioration de son résultat net sur les 12 prochains mois.

A moyen terme, Axway a pour ambitions :

- d'atteindre un chiffre d'affaires de 500 ME grâce à une croissance organique des ventes et des acquisitions

- de revenir à des taux de marge opérationnelle d'activité supérieurs à 15% pour progressivement se diriger vers 20%

- de faire progresser durablement le bénéfice par action pour l'établir au-dessus de 1euro