Axway progresse après ses résultats trimestriels

(Boursier.com) — Axway progresse de 2,5% ce jeudi à 20,40 euros, alors que le groupe a réalisé une excellente entrée dans l'exercice 2023 au cours des trois premiers mois de l'année. Après la performance exceptionnelle réalisée au 4ème trimestre 2022, l'entreprise a une nouvelle fois dépassé les attentes en termes de chiffre d'affaires au 1er trimestre. Sur la période, l'activité a fortement progressé grâce à une nouvelle accélération des offres de souscription qui, sous toutes leurs formes, continuent de convaincre de nombreux clients à travers le monde.

L'ARR (Annual Recurrent Revenue) ressort à 196,8 ME, en hausse de 12,3% par rapport à fin mars 2022. Le Chiffre d'affaires trimestriel est en hausse de 10,3% organiquement et de 7,3% au total avec une très forte croissance du chiffre d'affaires de l'activité 'Souscription' sur le trimestre (+53,1%).

"En mettant continuellement l'accent sur l'engagement et la satisfaction des clients grâce à un portefeuille de produits rationalisé, Axway construit un modèle économique croissant et rentable qui offre progressivement plus de visibilité à l'ensemble de ses parties prenantes" commente la direction. "Grâce à des méthodes d'engagement très flexibles, qui accompagnent les clients à leur propre rythme et selon leurs besoins, la base installée d'Axway accélère désormais nettement sa transition vers le cloud. Cela se traduit par une augmentation significative de la valeur des prises de commandes, qui ont progressé de 176% au cours du trimestre par rapport au 1er trimestre 2022".

Croissance externe

Comme annoncé le 19 avril, Axway a finalisé au mois de mars l'acquisition de la société belge AdValvas, expert européen des processus de facturation électronique... Cette nouvelle acquisition renforce la position d'Axway en tant que leader de l'intégration B2B en apportant à la société des capacités supplémentaires dans le domaine de la facturation et de la conformité. Cela inclut notamment le support intégré au réseau européen de facturation PEPPOL et à la réforme de la TVA du e-commerce en France, ainsi que plusieurs autres mandats de facturation électronique B2G (Business-to-Government) et B2B dans le monde. En raison de la taille relative de l'acquisition par rapport à Axway, les détails de la transaction n'ont pas été communiqués.

Enfin, Axway annonce le retour de sa série d'événements annuels Axway Summit : Au 2ème trimestre 2023, la société réunira ses clients, partenaires et collaborateurs lors de 3 événements régionaux majeurs à Bruxelles, Scottsdale et Sao Paulo, pour y présenter les dernières évolutions de ses marchés et technologies au côté des entreprises et des experts les plus avancés au monde dans le domaine.

Patrick Donovan, Directeur Général d'Axway, a déclaré : "Je suis extrêmement satisfait que nous ayons pu poursuivre le 1er trimestre 2023 sur notre lancée du 4ème trimestre 2022. Les équipes d'Axway continuent d'atteindre leurs objectifs et de dépasser les attentes, non seulement en termes de prises de commandes et de chiffre d'affaires, mais également à travers plusieurs de nos initiatives clés. Du fait de 3 premiers trimestres 2022 comparativement plus faibles, nous avions budgété un début d'année solide en 2023. Cette dynamique se confirme et devrait se poursuivre au premier semestre tandis que, compte tenu du record établi au 4ème trimestre 2022, la barre sera plus haute en fin d'année. Le bon démarrage de 2023 nous permet de confirmer avec confiance notre objectif de chiffre d'affaires annuel et, à ce stade, je pense que nous devrions être en mesure d'atteindre le haut de la fourchette de notre prévision de marge. En ce qui concerne les fusions-acquisitions, les acquisitions récemment annoncées d'AdValvas et de DXchange.io (finalisée l'été dernier) continuent d'étendre les capacités de notre portefeuille de produits, améliorant encore la valeur que nous apportons chaque jour à nos clients."