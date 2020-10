Axway : poursuite de la croissance

Axway : poursuite de la croissance









(Boursier.com) — Axway Software annonce pour son 3ème trimestre 2020 une poursuite de la croissance grâce au dynamisme de la Souscription et à la solidité du portefeuille clients. Le chiffre d'affaires ressort à 72,8 ME sur le trimestre, en croissance organique de 5,2%, avec une activité Souscription en hausse organique de 69,7% compensant le recul des Licences de 25,7%. L'indicateur de suivi des signatures est en progression de 45,2% sur le trimestre. Le groupe évoque par ailleurs de nouvelles reconnaissances de son leadership mondial dans le domaine de la gestion des API.

Au 30 septembre 2020, la trésorerie s'élevait à 24,2 ME et l'endettement net était de 19 ME. La société dispose, si nécessaire, de capacités de financement jusqu'alors inutilisées dans le cadre de sa ligne de crédit renouvelable.

Tout en rappelant l'importance historique du 4ème trimestre dans ses performances annuelles, Axway vise pour 2020 un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel d'activité du même ordre qu'en 2019. A moyen terme, la société confirme ses ambitions d'atteindre un chiffre d'affaires de 500 ME grâce à une croissance organique des ventes et des acquisitions, et de revenir à des taux de marge opérationnelle d'activité supérieurs à 15% pour progressivement se diriger vers 20%. Le groupe entend aussi à moyen terme faire progresser durablement le bénéfice par action pour l'établir au-dessus de 1 euro.