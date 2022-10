Axway maintient son objectif d'une légère croissance organique en 2022

(Boursier.com) — Axway dévoile, au titre de son troisième trimestre, un chiffre d'affaires de 67,5 millions d'euros, en recul organique de 10,7% et de 3,3% au total. Les variations de devises ont eu un impact positif de 5,8 ME sur le chiffre d'affaires trimestriel, principalement du fait de l'appréciation du dollar américain face à l'euro. A fin septembre, l'ARR d'Axway (Annual Recurrent Revenue) atteignait 191,1 ME, en hausse de 6,6% par rapport à fin septembre 2021. Le chiffre d'affaires récurrent du trimestre, qui comprend les activités Souscription et Maintenance, a, pour sa part, représenté 83% des revenus de la société sur la période, soit 55,7 ME, dont 7,5 ME upfront, reconnus à l'occasion de la signature de contrats de souscription Customer Managed.

Au cours des 9 premiers mois de l'année, Axway a vu se confirmer la montée en puissance de ses offres de souscription dans le cloud. Cette tendance, qui impacte le chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport à l'année précédente du fait d'une reconnaissance anticipée de revenus moindre, n'a pas empêché la valeur totale des contrats de souscription signés (TCV) d'augmenter significativement depuis le début de l'exercice (+29%) et ce malgré le glissement de plusieurs grandes affaires sur la fin d'année. En ce qui concerne ses produits, Axway a continué à déployer sa stratégie axée sur ses offres clés.

Au 30 septembre, la trésorerie d'Axway s'élevait à 24,3 ME et l'endettement net était de 65,6 ME. La société précise qu'elle dispose, si nécessaire, de capacités de financement jusqu'alors inutilisées dans le cadre de sa ligne de crédit renouvelable.

Axway maintient son objectif d'atteindre une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 1 et 3% pour l'exercice 2022. L'entreprise vise également une amélioration de sa rentabilité avec un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 12 et 14% du chiffre d'affaires sur l'année. A moyen terme, Axway a toujours pour ambitions d'atteindre un chiffre d'affaires de 500 ME grâce à une croissance organique des ventes et des acquisitions, de revenir à des taux de marge opérationnelle d'activité supérieurs à 15%, et de faire progresser le bénéfice par action pour l'établir au-dessus de 1 euro.