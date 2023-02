Axway : les dépréciations de rationalisation du portefeuille plombent les comptes 2022

(Boursier.com) — En 2022, dans un environnement économique et géopolitique complexe, Axway a continué à se concentrer sur les besoins stratégiques de ses clients. Le groupe a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 314 millions d'euros en hausse de +5,5% en organique (+4,1% à changes constants) et de +10% au total.

Le périmètre de consolidation a évolué suite aux différentes opérations de rationalisation du portefeuille de produits, avec un effet négatif de 4,1 ME. Les variations de change ont eu un impact positif sur le chiffre d'affaires de 16,1 ME, principalement du fait de l'appréciation du dollar américain par rapport à l'euro.

Le résultat d'exploitation s'est amélioré pour la 3e année consécutive, s'établissant à 46,3 ME sur la période, soit 14,7% du chiffre d'affaires (11,5% en 2021). Les charges d'exploitation rapportées au chiffre d'affaires ont sensiblement diminué grâce à une gestion optimisée des coûts.

Le résultat opérationnel courant a été de 37,4 ME en 2022, représentant 11,9% du chiffre d'affaires (7% l'année précédente).

Le résultat opérationnel de l'exercice est ressorti à -46,4 ME, soit -14,8% du chiffre d'affaires. Cela tient compte de la charge non cash précédemment annoncée d'un montant de 82,1 ME, du fait de la dépréciation d'actifs incorporels non amortis ou de goodwill faisant suite aux différentes opérations de rationalisation du portefeuille de produits menées à bien en 2022.

Le bénéfice net de l'exercice s'est établi à -40 ME, soit -12,8% du chiffre d'affaires. Le résultat de base par action a été de -1,85 E. Retraité de l'impact des cessions, le résultat de base par action aurait atteint 1,47 euro.

"Axway a réalisé une performance remarquable au 4ème trimestre 2022. Ce succès est notamment attribuable à l'efficacité des évolutions opérationnelles déployées au cours de l'année et à l'exécution exemplaire de nos équipes sur le terrain, qui ont su transformer l'essai. La valeur que nous créons pour les entreprises à travers la gestion de leurs flux de données critiques continue de croître et se traduit naturellement par un niveau de satisfaction de notre base de clients au plus haut. Alors que nous envisagions initialement une croissance organique comprise entre 1 et 3% en 2022, nous avons largement dépassé notre objectif. L'augmentation de la valeur totale et de la durée moyenne des contrats de souscription a joué un rôle clé dans ce succès et est de bon augure pour l'avenir", commente Patrick Donovan, Directeur Général d'Axway.

Situation financière

Au 31 décembre 2022, la situation financière d'Axway était solide avec une trésorerie de 18,3 ME et une dette bancaire de 87,8 ME.

Le Free cash flow a atteint 2,2 ME en 2022 (2,9 ME l'année précédente).

Les capitaux propres s'élevaient à 327,8 ME au 31 décembre 2022 (372,2 ME à la fin 2021).

Dividende

Lors de sa prochaine Assemblée générale prévue le 11 mai 2023, Axway soumettra au vote de ses actionnaires la distribution d'un dividende d'une valeur de 0,4 euro par action.

Objectifs 2023 et perspectives

"Nous entrons désormais dans l'exercice 2023, confiants quant à la poursuite de ces tendances porteuses. Nos décisions stratégiques, parfois difficiles, ont toujours pour ambition de renforcer les fondations de notre projet, et à cet égard, je suis extrêmement fier de l'engagement et des efforts des collaborateurs d'Axway que viennent récompenser ces bons résultats", dit Patrick Donovan.

A l'horizon 2023, l'objectif d'Axway est de maintenir une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 0% et 3%. La société entend également améliorer à nouveau son résultat opérationnel d'activité pour atteindre 15 à 18% du chiffre d'affaires.

En conséquence, les ambitions d'Axway à moyen terme seront d'atteindre un chiffre d'affaires de 500 ME grâce à une croissance organique des ventes et des acquisitions. Axway va aussi s'employer à générer un taux de marge opérationnelle d'activité approchant 20% du chiffre d'affaires.