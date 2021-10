Axway : la croissance organique revient à 2% sur 9 mois

(Boursier.com) — Au 3e trimestre, Axway Software dégage un chiffre d'affaires de 69,8 millions d'euros. Il recule de -3,8% mais est en ligne avec les objectifs annuels. Cependant, ce 3è trimestre 2021, Axway a vu son activité ralentir légèrement par rapport à l'année précédente. Alors que la société a réalisé la performance commerciale prévue sur le trimestre, elle a souffert de la base de comparaison élevée établie au 3è trimestre 2020. La nouvelle croissance de l'activité Souscription sur le trimestre n'a pas suffi à compenser la contraction des ventes de Licences, de Maintenance et de Service. "Ce ralentissement anticipé de l'activité trimestrielle ne remet pas en cause les objectifs annuels de croissance et de profitabilité de la société", explique le management.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires est en croissance organique de 2% à 208,2 ME.

Situation financière

Au 30 septembre 2021, la trésorerie d'Axway s'élevait à 18,5 ME et l'endettement net était de 29,7 ME.

La société précise disposer, si nécessaire, de capacités de financement jusqu'alors inutilisées dans le cadre de sa ligne de crédit renouvelable.

Objectifs 2021 et perspectives

Pour 2021, Axway confirme son objectif d'atteindre une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 2 et 4%.

L'entreprise confirme également viser une amélioration de sa rentabilité avec un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 11 et 13 % du chiffre d'affaires sur l'exercice.

A moyen terme, Axway a toujours pour ambitions :

- d'atteindre un chiffre d'affaires de 500 ME grâce à une croissance organique des ventes et des acquisitions

- de revenir à des taux de marge opérationnelle d'activité supérieurs à 15% pour progressivement se diriger vers 20 %

- de faire progresser le bénéfice par action pour l'établir au-dessus de 1 euro.