Axway flambe après le relèvement des objectifs 2022

(Boursier.com) — Axway se distingue en cette fin de semaine avec un titre qui s'envole de 15,2% à 21,2 euros. Il faut dire que l'éditeur de logiciels a revu à la hausse ses objectifs de croissance organique et de profitabilité pour 2022 grâce à un niveau d'activité historiquement élevé enregistré en fin d'exercice. Axway prévoit désormais une croissance organique comprise entre 4,5 et 5,5%, contre 1 à 3 % précédemment ; et un résultat opérationnel d'activité représentant entre 14 et 15% des revenus, contre 12 à 14% précédemment. Les résultats annuels seront détaillés le 22 février.

La SocGen réitère son avis 'achat' à la suite de cette information et ajuste sa cible de 27 à 28 euros. A 'conserver' sur le dossier, Kepler Cheuvreux remonte sa cible de 19 à 21 euros et CIC Market Solutions passe à l''achat' en visant 23 euros.