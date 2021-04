Axway : croissance organique de 7,5% sur le premier trimestre

Crédit photo © Axway

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2021, le chiffre d'affaires d'Axway s'est élevé à 66,3 ME, en croissance organique de 7,5%. Les variations de devises ont eu un impact négatif de 2,7 ME sur le chiffre d'affaires, principalement du fait de la dépréciation du dollar américain face à l'euro sur la période (-8,5%). Ainsi, la croissance totale des revenus a été de 3,1% sur les 3 premiers mois de l'exercice.

En dépit d'un contexte sanitaire et économique mondial toujours aussi incertain, Axway précise avoir vu son activité accélérer significativement par rapport à l'année précédente. En ligne avec les ambitions de la société et les tendances de marché, l'activité Souscription a poursuivi sa montée en puissance à un rythme très soutenu.

Grâce à une croissance organique de 59,6%, le chiffre d'affaires de l'activité Souscription a atteint un niveau record de 23,7 ME au 1er trimestre 2021. " Cette performance, meilleure qu'anticipé, reflète le succès de la stratégie d'Axway visant à offrir à ses clients des solutions flexibles, agnostiques technologiquement, capables de répondre rapidement et efficacement à leurs besoins opérationnels. Au-delà de la croissance du chiffre d'affaires, la tendance commerciale a également été très positive, comme en atteste la signature de nouveaux contrats de souscription pour une valeur annuelle (ACV) de 5,4 ME, en hausse de 71,6 % par rapport au 1er trimestre 2020 ", détaille le groupe.

L'activité Maintenance a généré un chiffre d'affaires de 29,8 ME (45 % du chiffre d'affaires total) au cours du 1er trimestre 2021, en recul organique de 12,7% par rapport à l'exercice précédent. Bien que l'activité ait été relativement résiliente, la légère croissance des ventes de licences sur le trimestre n'a pas suffi à compenser la migration d'une partie des revenus vers l'activité Souscription, à travers laquelle les clients contractualisent des offres " tout compris ". Tandis que ces migrations, à terme bénéfiques pour Axway, s'accélèrent, la Maintenance devrait, comme anticipé, rester sous forte pression tout au long de l'exercice 2021.

Pour 2021, l'objectif d'Axway est toujours d'atteindre une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 2% et 4% avec un taux de marge opérationnelle d'activité en amélioration, compris entre 11 et 13% du chiffre d'affaires.

À moyen terme, Axway a toujours pour ambitions d'atteindre un chiffre d'affaires de 500 ME grâce à une croissance organique des ventes et des acquisitions et de revenir à des taux de marge opérationnelle d'activité supérieurs à 15% pour progressivement se diriger vers 20%. Axway détaillera son plan stratégique 2021-2023 à l'occasion de son premier Capital Market Meeting, prévu le 2 juin 2021 à 15h30 (CEST).