Axway confirme viser de 1 à 3% de croissance organique en 2022

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, Axway a poursuivi à un bon rythme son adaptation aux nouveaux paradigmes de ses marchés. Cela s'est traduit par une croissance de près de 400% des souscriptions Axway Managed et une hausse de +8,6% de l'ARR, qui renforcent la stabilité des revenus futurs. Sur les 6 premiers mois de l'année, dans un environnement économique inflationniste, la performance d'Axway en termes de profitabilité et de prise de commande a été conforme aux prévisions internes.

Au 1er semestre, Axway a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 136,4 millions d'euros, en recul de -5,8% organiquement et de -1,4% au total. Alors que le périmètre de consolidation n'a pas évolué sur le semestre, l'impact des variations de devises a été positif à hauteur de 6,5 ME sur le chiffre d'affaires, principalement du fait de l'appréciation du dollar américain face à l'euro. Le résultat opérationnel d'activité atteint 6,7 ME sur la période, soit 4,9% du chiffre d'affaires.

Le résultat opérationnel courant est de 2,5 ME au 1er semestre, soit 1,8% du chiffre d'affaires. Il intègre une charge de 2,9 ME de dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés et une charge de 1,3 ME liée aux stock-options et assimilés.

Le résultat opérationnel a été de 1,1 ME sur le semestre, soit 0,8% du chiffre d'affaires.

Le résultat net s'est élevé à 2,4 ME sur la période, soit 1,8% du chiffre d'affaires comparé à 1,3% (1,8 ME) au 1er semestre 2021.

Le résultat de base par action a été de 0,11 euro sur la période, en hausse par rapport au 1er semestre 2021 (0,08 euro).

Situation Financière au 30 juin

Au 30 juin, la situation financière d'Axway était solide avec une trésorerie de 19,5 ME et une dette bancaire de 78,3 ME, les lignes de crédit existantes ayant été utilisées pour financer la stratégie d'acquisition. Le flux net de trésorerie disponible s'est établi à 8,2 ME au 1er semestre 2022 (16,1 ME un an plus tôt). Cette différence s'explique principalement par un décalage intervenu dans le financement du Crédit d'Impôt Recherche qui, cette année, sera effectif au 2e semestre. Toutefois, l'accumulation des signatures de contrats de souscription devrait permettre une amélioration du flux net de trésorerie généré par l'activité en année pleine.

Les capitaux propres s'élevaient à 381,1 ME au 30 juin (359,6 ME à fin juin 2021).

Pour rappel, Axway a renégocié ses lignes bancaires jusqu'en 2027, et dispose de financements à hauteur de 125 ME.

Objectifs 2022 et perspectives

Axway maintient son objectif d'atteindre une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 1 et 3% pour l'exercice 2022. L'entreprise vise également une amélioration de sa rentabilité avec un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 12 et 14% du chiffre d'affaires sur l'année.

A moyen terme, Axway a toujours pour ambitions :

- d'atteindre un chiffre d'affaires de 500 ME grâce à une croissance organique des ventes et des acquisitions

- de revenir à des taux de marge opérationnelle d'activité supérieurs à 15%

- de faire progresser le bénéfice par action pour l'établir au-dessus de 1 euro.