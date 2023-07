(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, Axway a réalisé un chiffre d'affaires de 145,5 ME, en croissance organique de 11% et de 6,6% au total. L'effet périmètre a été négatif de 5,8 ME sur le semestre suite aux différentes opérations de rationalisation du portefeuille de produits finalisées au 2ème semestre 2022 et à l'acquisition d'AdValvas finalisée au début du 2ème trimestre 2023. Les variations de change, ont, pour leur part, eu un impact positif sur le chiffre d'affaires de 0,4 ME.

Le résultat opérationnel d'activité s'est élevé à 17,8 ME sur la période, soit 12,2% du chiffre d'affaires, en forte hausse par rapport au 1er semestre 2022 (6,7 ME, soit 4,9% du chiffre d'affaires).

Au 30 juin 2023, la situation financière d'Axway était solide avec une trésorerie de 14,2 ME et une dette bancaire de 87,5 ME.

Comme prévu, après la transition vers un modèle d'affaires basé sur les offres en souscription, le flux de trésorerie disponible d'Axway a commencé à s'améliorer au 1er semestre 2023, atteignant 16,5 ME, contre 8,2 ME d'euros un an plus tôt.

Les capitaux propres s'élevaient à 314,6 ME au 30 juin 2023 contre 381,1 ME à fin juin 2022.

Les lignes bancaires en place jusqu'en 2027 permettent de financer jusqu'à 125 ME. Axway précise qu'en cas de besoin, la société a accès aux capacités de financement disponibles dans le cadre de son crédit revolving existant.

Au 30 juin 2023, l'effectif d'Axway comprenait 1.457 collaborateurs, contre 1.525 au 31 décembre 2022.

Objectifs 2023 & Perspectives

Pour 2023, Axway confirme ses objectifs annuels d'une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 0 et 3% et d'une poursuite de l'amélioration du résultat opérationnel d'activité pour atteindre 15 à 18% du chiffre d'affaires.

Les ambitions d'Axway à moyen terme restent :

d'atteindre un chiffre d'affaires de 500 ME grâce à une croissance organique des ventes et des acquisitions ;

de générer un taux de marge opérationnelle d'activité approchant 20% du chiffre d'affaires.