Axway : Confirmation des objectifs annuels de croissance et de profitabilité en haut de fourchette des prévisions

(Boursier.com) — Au cours du T3, comme sur les 9 premiers mois de l'exercice, Axway a enregistré une excellente performance commerciale, caractérisée par le dynamisme de ses offres en souscription qui ont continué leur progression à un rythme soutenu, aussi bien à travers le renforcement de partenariats à long terme entre Axway et plusieurs de ses grands clients que grâce à la signature de nouvelles références.

Sur la période, les prises de commande sont ressorties en hausse de 22% par rapport au T3 2022, portées par l'augmentation du nombre de transactions avec de nouveaux clients et par une importante extension de contrat pour 5 ans avec une grande institution financière internationale sur l'offre Axway Financial Accounting Hub.

Le chiffre d'affaires trimestriel est ainsi en hausse organique de 11,3% à 69,4 ME et de 2,7% au total. L'ARR (Annual Recurrent Revenue) s'établit à 202,5 ME, en progression de 10,4% par rapport à fin septembre 2022. La croissance du chiffre d'affaires de l'activité Souscription est de 50,7% sur le trimestre.

Cet élan ininterrompu s'est traduit par une croissance organique du chiffre d'affaires de 11,1% sur les 9 mois de l'année, validant l'efficacité de l'organisation commerciale optimisée et la pertinence du portefeuille de produits plus concentré. Au cours des derniers mois, plusieurs développements majeurs ont vu le jour :

La ligne de produits MFT, qui répond à la demande croissante des grandes entreprises pour une solution de gestion des transferts de fichiers fiable et performante, a connu un fort taux d'adoption. La sécurité et l'efficacité reconnues de l'offre d'Axway se sont traduites au T3 par une augmentation de 15 % du nombre de nouveaux clients dans le monde, et un bond remarquable de 27% en Amérique du Nord. Cette tendance traduit parfaitement la détermination d'Axway à fournir une solution MFT de premier plan pour répondre aux besoins de sécurité critiques de ses clients ;

L'offre d'intégration B2B d'Axway n'a cessé de s'étoffer et s'impose comme l'une des plus complètes du marché. La ligne de produits inclut désormais les capacités VAN de l'Axway Business Network et les fonctionnalités de facturation électronique d'Advalvas, dont l'acquisition a été finalisée en mars dernier. En ce qui concerne la facturation électronique, le carnet de commande a fortement augmenté au cours des 6 derniers mois, notamment en raison de l'intérêt manifesté par de nombreux prestataires de services pour une expertise certifiée sur le réseau PEPPOL.

Patrick Donovan, Directeur Général d'Axway, a déclaré : "Je constate avec fierté que pour le quatrième trimestre consécutif l'activité d'Axway a été en croissance au T3 2023. Nous continuons à bien progresser sur nos lignes de produits les plus importantes et la satisfaction de nos clients est une nouvelle fois au rendez-vous. Au moment où nous entrons dans la dernière ligne droite de notre plan stratégique triennal, nous sommes bien positionnés pour continuer à aller de l'avant en nous appuyant sur un modèle d'affaires durablement croissant et profitable. A ce stade de l'exercice, je suis en mesure de confirmer que nous devrions atteindre la tranche supérieure de nos objectifs annuels aussi bien en termes de croissance que de profitabilité. Cette performance saluera le travail remarquable des équipes d'Axway qui s'est une nouvelle fois illustré, aussi bien à travers la reconnaissance de la qualité de nos solutions et de notre vision du marché par des analystes reconnus, que par notre aptitude renouvelée à enrichir régulièrement notre portefeuille de produits et notre catalogue d'offres. La publication des résultats annuels, fin février prochain, permettra d'évaluer nos progrès et de se projeter sur l'évolution de notre stratégie plus en détails mais d'ici là, une fin d'année riche en défis et en opportunités nous attend !"