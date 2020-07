Axway : comptes en ligne

(Boursier.com) — Au 1er semestre, Axway a réalisé un chiffre d'affaires de 136,6 ME, en recul de 2% organiquement et de 1,4% au total. Alors que le périmètre de consolidation n'a évolué que marginalement du fait de l'intégration de Streamdata.io au 1er avril 2019, l'impact des variations de devises a, pour sa part, été positif à hauteur de +0,9 ME sur le chiffre d'affaires semestriel du Groupe.

Le résultat opérationnel d'activité a atteint 2,5 ME sur la période, soit 1,9% du chiffre d'affaires, contre 1,8% au 1er semestre 2019. Alors que la bonne dynamique commerciale observée par la société au 2ème semestre 2019 et tout début 2020 a été brutalement interrompue par l'émergence de la crise sanitaire mondiale, "Axway a su faire preuve d'agilité et de vigilance pour contrôler sa base de coûts et ainsi maintenir une profitabilité stable au 1er semestre 2020 par rapport à l'année précédente".

Si toutes les zones géographiques où Axway opère ont été impactées par la crise sanitaire à mesure de sa diffusion dans le monde, l'évolution de la situation au 2ème trimestre 2020 a été plus positive sur les zones France et Asie / Pacifique que sur les zones Reste de l'Europe et Amériques.

Le résultat opérationnel courant ressort à -3,7 ME à fin juin 2020, soit -2,7% du chiffre d'affaires. Il intègre une charge de 4,3 ME d'amortissement des actifs incorporels affectés.

Le résultat opérationnel a également été de -3,7 ME sur le semestre, soit -2,7% du chiffre d'affaires.

Le résultat net d'Axway a, pour sa part, été de -6 ME sur la période représentant -4,4% du chiffre d'affaires.

Le résultat de base par action s'est élevé à -0,28 euro sur le semestre, stable par rapport au 1er semestre 2019.

Situation Financière au 30 juin 2020

Au 30 juin 2020, la situation financière d'Axway était solide avec une trésorerie de 24,3 ME et une dette bancaire de 42 ME.

Le flux net de trésorerie disponible s'est établi à 4,9 ME au 1er semestre 2020 contre 1,2 ME un an plus tôt.

Les capitaux propres s'élevaient, pour leur part, à 360,1 ME au 30 juin 2020 à comparer à 356,4 ME à fin juin 2019.

Pour rappel, début 2019, le Groupe a renégocié ses lignes bancaires pour 5 ans (avec extension possible jusqu'en 2026) et dispose ainsi de financements à hauteur de 125 ME.

Objectifs 2020 & Perspectives

Les objectifs 2020, annoncés le 19 février dernier sur la base des informations alors disponibles, ont été remis en cause par la crise sanitaire et économique liée au COVID-19.

Dans le contexte actuel d'incertitude prolongée et étant donné la visibilité très limitée dont dispose la Société sur l'impact réel de la crise en cours chez ses clients, la fiabilité des projections financières est limitée.

A ce stade, tout en rappelant l'importance historique du 4ème trimestre dans ses performances annuelles, Axway vise pour 2020 un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel d'activité du même ordre qu'en 2019.

A moyen terme, la Société confirme ses ambitions :

- D'atteindre un chiffre d'affaires de 500 ME grâce à une croissance organique des ventes et des acquisitions

- De revenir à des taux de marge opérationnelle d'activité supérieurs à 15% pour progressivement se diriger vers 20%

- De faire progresser durablement le bénéfice par action pour l'établir au-dessus de 1 euro.