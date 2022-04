Axway : Au 31 mars, la trésorerie s'élevait à 34,6 ME

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2022, le chiffre d'affaires d'Axway a été de 66,9 ME, en croissance totale de 0,9 % et en recul organique de 2,4%. Les variations de devises ont eu un impact positif de 2,2 ME sur le chiffre d'affaires trimestriel, principalement du fait de l'appréciation du dollar américain et du réal brésilien face à l'euro.

Au 31 mars, la trésorerie d'Axway s'élevait à 34,6 ME et l'endettement net était de 27 ME.

La société précise qu'elle dispose, si nécessaire, de capacités de financement jusqu'alors inutilisées dans le cadre de sa ligne de crédit renouvelable.

Objectifs 2022 & Perspectives

En 2022, Axway se fixe pour objectif d'atteindre une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 1 et 3%. L'entreprise vise également une amélioration de sa rentabilité avec un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 12 et 14% du chiffre d'affaires sur l'exercice.

À moyen terme, Axway a toujours pour ambition :

-d'atteindre un chiffre d'affaires de 500 ME grâce à une croissance organique des ventes et des acquisitions,

-de revenir à des taux de marge opérationnelle d'activité supérieurs à 15 %,

-de faire progresser le bénéfice par action pour l'établir au-dessus de 1 euro.

Calendrier financier

Mardi 24 mai 2022, 14h30 (UTC+2) : Assemblée Générale des actionnaires

Mardi 26 juillet 2022, après bourse : Publication des résultats semestriels 2022

Mardi 26 juillet 2022, 18h30 (UTC+2) : Conférence analyste virtuelle de présentation des résultats semestriels 2022

Jeudi 20 octobre 2022, avant bourse : Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022.