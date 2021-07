Axway : au 1er semestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 138,4 ME

Axway : au 1er semestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 138,4 ME









(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, Axway a réalisé un chiffre d'affaires de 138,4 ME, en progression de 5,2 % organiquement et de 1,3% au total. Alors que le périmètre de consolidation n'a pas évolué sur la première moitié de l'exercice, l'impact des variations de devises a, pour sa part, été négatif à hauteur de 5 ME sur le chiffre d'affaires, principalement du fait de la dépréciation du dollar américain et du réal brésilien par rapport à l'euro. Le résultat opérationnel d'activité a atteint 10,5 ME sur la période, soit 7,6% du chiffre d'affaires, contre 1,9% au 1er semestre 2020.

Cette amélioration significative de la profitabilité s'explique d'abord par l'augmentation des revenus mais également par une gestion optimisée des coûts et la baisse anticipée des frais de recherche et développement après la phase d'investissement qui a été nécessaire à la montée en puissance de l'offre Amplify.

Situation Financière au 30 juin 2021

Au 30 juin 2021, la situation financière d'Axway était solide avec une trésorerie de 23,7 ME et une dette bancaire de 38,9 ME.

Le flux net de trésorerie disponible s'est établi à 16,1 ME au 1er semestre 2021 contre 4,9 ME un an plus tôt.

Les capitaux propres, pour leur part, s'élevaient à 359,6 ME au 30 juin 2021 contre 360,1 ME à fin juin 2020.

Pour rappel, Axway a renégocié ses lignes bancaires jusqu'en 2026 et dispose ainsi de financements à hauteur de 125 ME.

Au 30 juin 2021, l'effectif d'Axway comprenait 1.796 collaborateurs contre 1.888 au 31 décembre 2020.

Objectifs 2021 & Perspectives

Pour 2021, Axway confirme son objectif d'atteindre une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 2 et 4%. L'entreprise confirme également viser une amélioration de sa rentabilité avec un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 11 et 13% du chiffre d'affaires sur l'exercice.

À moyen terme, Axway a toujours pour ambitions :

-D'atteindre un chiffre d'affaires de 500 ME grâce à une croissance organique des ventes et des acquisitions

-De revenir à des taux de marge opérationnelle d'activité supérieurs à 15 % pour progressivement se diriger vers 20%

-De faire progresser le bénéfice par action pour l'établir au-dessus de 1 euro.