Axway : Assemblée générale se tiendra le 24 mai

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale des actionnaires d'Axway se tiendra le mardi 24 mai 2022 à 14h30 à l'Etoile Business Center à Paris.

Les actionnaires sont invités à consulter la rubrique dédiée à l'Assemblée générale 2022, sur le site internet investisseurs d'Axway. Celle-ci sera mise à jour régulièrement pour préciser les modalités définitives de participation à l'Assemblée générale et/ ou pour les adapter en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des dispositions légales et réglementaires qui interviendraient postérieurement à la publication de l'avis de réunion.