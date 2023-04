Axway acquiert AdValvas

(Boursier.com) — Axway fait l'acquisition d'AdValvas, expert européen de la facturation électronique.

"Cette acquisition vient renforcer la position d'Axway sur ce marché et offre de nouvelles perspectives dans le domaine de la facturation électronique et de la conformité aux normes, apportant un soutien intégré à Peppol et à la réforme de la TVA en France, ainsi qu'à d'autres initiatives mondiales en matière d'e-invoicing B2G (Business-to-Government) et B2B", explique le Français.

Le moment de cette acquisition est important, puisque les nouvelles exigences réglementaires qui entreront en vigueur à partir de 2024 auront un impact considérable sur la facturation électronique B2B en France. La facturation électronique B2G est déjà obligatoire pour tous les marchés publics dans l'UE ; alors que de plus en plus de pays adoptent le Contrôle Continu des Transactions (CTC), la facturation électronique B2B est devenue un impératif opérationnel.