Axway : accélère le développement d'Amplify avec 2 nouveaux membres au Comité exécutif

Axway : accélère le développement d'Amplify avec 2 nouveaux membres au Comité exécutif









(Boursier.com) — Axway intensifie le développement d'Amplify en accueillant deux nouveaux membres au sein du Comité exécutif.

D'une part, Mark Fairbrother rejoint Axway en tant que Vice-Président Exécutif Recherche et Développement (R&D). Mark Fairbrother dirigera l'ensemble des processus de R&D, y compris le développement et la distribution. Patrick Donovan, Directeur Général d'Axway, commente : L'arrivée de Mark Fairbrother au sein de l'équipe Axway contribue à renforcer notre structure et notre activité comme nous nous y sommes engagés auprès de nos clients .

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans des rôles de direction de la R&D, Mark Fairbrother vit au Royaume-Uni. Il travaillera depuis le bureau parisien d'Axway pour diriger les centres de R&D basés à l'étranger. Il travaillera en étroite collaboration avec chacune des équipes R&D d'Axway afin de continuer à faire bénéficier les clients d'Axway de la solide expérience de ses offres. La mise à disposition, en continu, de solutions hybrides autour de chacun des produits et leur convergence vers la plateforme Amplify, demeurent la priorité absolue de l'équipe de R&D.

D'autre part, outre l'arrivée de Mark Fairbrother chez Axway, Patrick Donovan a également annoncé la nomination de Rahim Bhatia. Il rejoint l'entreprise en tant que Vice-Président Exécutif Product Management. Rahim Bhatia et son équipe sont chargés de la conception et de la coordination du portefeuille de produits et des plateformes d'Axway afin de répondre aux besoins actuels et à venir des clients.